Rederij Maersk boekte recordwinst in eerste kwartaal

Economisch vertrouwen in EU weer boven niveau van voor crisis

29 april Het economisch vertrouwen van consumenten en bedrijven in de Europese Unie is in april gestegen tot op het niveau van voor de coronacrisis, door optimisme over de vaccinaties, de versoepelingen van de lockdowns en het economisch herstel. Dat blijkt uit de index van de Europese Commissie die het economisch sentiment meet. De Belgische index scoort hoge toppen.