Reddit-beleggers zetten na Gamestop nu American Airlines fors hoger

Kleine beleggers hebben massaal aandelen American Airlines gekocht. Het aandeel van de luchtvaartmaatschappij schoot daardoor in de zogenaamde voorbeurshandel in New York tot wel 87 procent vooruit. American Airlines is daarmee het volgende doelwit voor de beleggers die zich via website Reddit en andere sociale media organiseren.