Recordwinst voor grootste chipfabrikant ter wereld

Hoe evolueert koers van bitcoin in 2023? Dit voorspel­len de experten

Vorig jaar was een ramp voor beleggers in bitcoin: in 2022 zakte de koers met meer dan 60 procent. Over hoe de bitcoinkoers in 2023 zal evolueren, lopen de visies uiteen. Sommige experten verwachten een wilde rit omhoog, tot een koers van 250.000 dollar. Anderen zien de toekomst minder rooskleurig en denken dat de bodem nog niet is bereikt.

11 januari