Recordomzet van ruim 80 miljard dollar voor moederbedrijf boven TikTok

Onlinever­koop overtreft coronajaar: 8,5 miljoen belgen kochten via internet in 2022

De onlineverkoop in ons land kende ook in 2022 een enorm succes. Er werd in 2022 maar liefst 22 procent meer online gekocht dan het jaar voordien. Dat blijkt uit de BeCommerce Market Monitor. Zo'n 8,5 miljoen Belgen kochten minstens één item online in 2022, in totaal waren er 170 miljoen online aankopen met een totale waarde van 14,7 miljard euro.