Recordomzet Suezkanaal na verhogingen doorvaarttarieven

Helft werknemers vindt loon onrecht­vaar­dig: vooral vrouwen voelen zich onderbe­taald

Vooral vrouwen en arbeiders missen een goed evenwicht tussen loon en prestaties. Belgische werknemers geven hun loon een gemiddelde score van 6.6 op 10. Dat blijkt woensdag uit een onderzoek in opdracht van HR-dienstverlener Tempo-Team. Toch vindt meer dan de helft (52%) van de werknemers zijn of haar loon onrechtvaardig omdat het volgens hen niet in verhouding staat tot hun taken en verantwoordelijkheden. Bij de vrouwelijke werknemers is zelfs 69% ontevreden over haar loon. Ook arbeiders zijn opvallend minder gelukkig met hun loon dan bedienden en ambtenaren.

29 juni