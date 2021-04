Recordkwartaal voor schoenenfabrikant Crocs

Groei nieuwe abonnees stelt teleur bij Netflix

21 april Streamingdienst Netflix is in het eerste kwartaal van dit jaar gegroeid met slechts 3,98 miljoen nieuwe abonnees, een pak minder dan de verwachte 6 miljoen, zo maakte het Amerikaanse bedrijf bekend. Het aandeel koerste in de nabeurse handel zo'n 11 procent lager, waarmee 25 miljard dollar (20,75 miljard euro) aan marktwaarde in rook opging. In totaal telt Netflix nu 207,64 miljoen klanten wereldwijd.