Recordboete voor British Airways na hacking

Zaventem In september 85 procent minder passagiers op Zaventem in vergelij­king met vorig jaar

Met amper 379.303 passagiers was september opnieuw een zwarte maand voor de luchthaven van Zaventem. In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar gaat het om 85 procent minder reizigers. In de zomermaanden leek de sector stilaan herop te leven, maar door de toenemende reisbeperkingen gaat het aantal passagiers op Zaventem opnieuw achteruit.