Recordaantal faillissementen in Vlaanderen in mei

Het aantal faillissementen is in mei in heel België gedaald, maar Vlaanderen ging tegen de stroom in en kende net een recordaantal faillissementen. Dat meldt bedrijfsinformatieleverancier GraydonCreditsafe donderdag.

In mei gingen 893 bedrijven op de fles in heel het land. Op een jaar tijd zijn er dat 9,62 procent minder. Maar in Vlaanderen is er net sprake van een recordcijfer: van 584 bedrijven werd het faillissement uitgesproken. Dat zijn er 5,23 procent meer dan in mei 2022.

De daling op Belgische schaal komt quasi volledig op het conto van de hoofdstad. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telde 104 faillissementsuitspraken, een daling met 53,4 procent. De faillissementsdaling in Brussel kan volgens GraydonCreditSafe deels verklaard worden door het feit dat de sociale en fiscale administraties steeds vaker dagvaarden ter ontbinding, in het bijzonder wanneer geen activa meer aanwezig zijn, in plaats van te dagvaarden ter faling. “Het vertekent enigszins de gebruikelijke faillissementscijfers.” In Wallonië stabiliseerde het cijfer.

In de periode januari-mei waren er in heel het land 4.429 faillissementen (+8,3 procent), met recordcijfers in Vlaanderen. Zo was er sprake van 2.692 faillissementsuitspraken boven de taalgrens, of 81 meer faillissementen dan in recordjaar 2013. Tegenover deze periode een jaar eerder is er een stijging van 15,5 procent. Alleen in Brussel was er na vijf maanden een daling (-25,3 procent).