Recessie in eurozone minder zwaar dan gevreesd

Ook het cijfer voor het slotkwartaal van 2020 is lichtjes beter. Nu becijferde Eurostat voor die periode een krimp met 0,6 procent tegenover het voorgaande kwartaal. Bij de vorige cijfers was er nog sprake van minus van 0,7 procent. Verbetering op alle fronten dus, maar omdat er twee kwartalen op een rij sprake is van een economische krimp, kan nog steeds gesproken worden van een recessie. De terugval is volgens economen te wijten aan de vele coronamaatregelen die wegen op de economische activiteit.

Eind mei raakte via de Nationale Bank al bekend dat er in België een groei met 1 procent was. In de voorgaande raming was dat maar 0,6 procent.