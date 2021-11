Randstad organiseert eigen omscholingstraject: gratis opleiding én werkplek vanaf dag één

Wallonië krijgt lening van 1,1 miljard euro van Europese Investe­rings­bank

De raad van bestuur van de Europese Investeringsbank (EIB) heeft woensdag het licht op groen gezet voor een lening van 1,1 miljard euro aan het Waals gewest. Het gaat om het hoogste bedrag dat ooit aan ons land is toegekend en het is bedoeld om projecten rond energie-efficiëntie, met name in de sector van de sociale woningen, en de bescherming tegen overstromingen te financieren.

17 november