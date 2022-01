Qatar Airways plaatst grote orders bij Boeing

Modehande­laars “gematigd tevreden” over wintersol­den

De modesector kijkt “gematigd tevreden” terug op de afgelopen soldenmaand. Dat blijkt uit de analyse van Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modewinkels. Er golden de voorbije maand nog altijd beperkende coronamaatregelen bij het shoppen en in de horecasector “en dus is een status quo een gematigd positief resultaat”, klinkt het. Het NSZ is iets negatiever gestemd, ondanks de sterke start van de koopjesperiode tijdens de kerstvakantie. De solden lopen morgen af.

30 januari