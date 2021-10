PVDA: “Op welke planeet leven die ministers?” - Econoom Stijn Baert: “Wie werkt zal écht meer overhouden”

PVDA: “Op welke planeet leven die ministers?”

“De grote verliezers van dit begrotingsakkoord van Vivaldi? Dat zijn de werkende mensen die hun facturen door het dak zien gaan en de langdurig zieken die voor de eerste keer sancties riskeren”, aldus Peter Mertens.

Voor de PVDA volstaat de verlenging van het sociaal tarief niet. “Op welke planeet leven ministers die denken dat prijsstijgingen van meer dan 700 euro enkel voor de laagste inkomens een probleem zijn?”, vraagt Mertens zich af. Hij wijst op het pleidooi van zijn partij voor een btw-verlaging van 21 naar 6 procent, die de factuur onmiddellijk met gemiddeld 347 euro zou doen dalen.

De PVDA wil ook niet weten van de aangekondigde sancties voor langdurig zieken. Volgens de partij zijn de re-integratietrajecten waar langdurig zieken nu ingeduwd worden in feite een ontslagmachine. Volgens hem zal er voor zeven op de tien een C4 volgen wegens medische overmacht.

“Voor fiscale fraudeurs daarentegen toont de regering zich een heel stuk milder”, klinkt het. “De Pandora Papers onthullen dat de wereldwijde belastingontduiking van grote fortuinen en multinationals op 9,8 biljoen euro kan worden geschat. Dan is het toch hemeltergend om amper een week later een begrotingsakkoord af te sluiten waarin geen enkele nieuwe maatregel aangekondigd wordt om fiscale fraude aan te pakken?”

Vlaams Belang: “Veel geniepige taksen op kap van uitgeperste Vlaming”

“Het enige dat de Vivaldi-partijen nog aan elkaar bindt, zijn extra taksen, belastingen en heffingen”, zegt fractieleidster Barbara Pas. “Nochtans had de regering de lat al zeer laag gelegd, met een budgettaire inspanning van maximaal 2,5 miljard op een totaal tekort van zo’n 20 miljard euro.”

Volgens Vlaams Belang voert de regering met haar begrotingsakkoord “veel geniepige taksen op de kap van de reeds uitgeperste gewone Vlamingen in” en wordt aan de “heilige linkse huisjes” niet geraakt. Het gaat dan om “de miljardenfactuur van de migratie, de transfers, de Europese Unie en de vele miljoenen die verloren gaan aan een veel te vet Belgisch politiek systeem”. De bijsturingen van het fiscaal gunstregime voor topsporters zijn voor de partij slechts marginaal.

N-VA: “Verder koers richting grootste begrotingstekort van EU”

De kritiek bij N-VA klinkt gelijkaardig. Volgens de grote lijnen van het akkoord zou het begrotingstekort worden afgebouwd van 5,4 procent in 2021 naar 3,1 procent in 2022. Er is ook sprake van een saneringsinspanning van 2,4 miljard euro. “Begrotingsgewijs zijn de inspanningen zwaar onder de lat die staatssecretaris Eva De Bleeker zichzelf oplegde. We zetten verder koers richting het grootste begrotingstekort van de EU”, klinkt het.

De partij ziet ook een reeks losse maatregelen voor het arbeidsmarktbeleid. “De meest significante is dat langdurig zieken de volle 2,5% van hun uitkering verliezen als ze weigeren een vragenlijst in te vullen. En dat nadat de uitkeringen al verhoogd waren. Dat is dus een nuloperatie.”

“Als het klopt dat andere eventuele maatregelen nog grotendeels langs sociale partners moeten, dan vragen we ons af wat daar nog allemaal bijkomt. Dit gebrek aan ambitie zal ons niet naar die tewerkstellingsgraad van 80 procent brengen. Werken wordt op geen enkele manier interessanter en langdurige inactiviteit wordt niet kwalitatief aangepakt.” De rechtse oppositiepartijen herhalen ook hun kritiek dat de middenklasse de rekening van de oplopende energieprijzen gepresenteerd krijgt.

CdH: “Groot verschil tussen beloften en realiteit”

De Franstalige oppositiepartij cdH betreurt het grote verschil tussen de beloften die maanden geleden gemaakt werden en de realiteit van de beslissingen. “Zo werd ons op het vlak van energie steun aan de volledige bevolking voorgehouden, maar uiteindelijk wordt slechts 20 procent van de bevolking geholpen.”

“Hetzelfde geldt voor het spoor. Het is goed om te investeren, maar in plaats van 2 of 3 miljard gaat het om slechts één miljard euro. Van gratis treinen die sommigen geëist hadden of twee treinen per uur is geen sprake. Voor het zorgpersoneel zit er geen enkele nieuwe maatregel in, behalve de 1,2 miljard euro die men ons al 2 jaar aankondigt”, reageerde kamerfractieleidster Catherine Fonck.

Stijn Baert: “Wie werkt zal écht meer overhouden”

Een ander geluid klinkt bij arbeidseconoom Stijn Baert. Hij ziet veel potentieel in de afschaffing van de Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid (BBSZ). “Wie werkt, zal écht meer overhouden”, oordeelt hij. Werkende gezinnen zouden op termijn 700 euro minder belastingen betalen.

Op die manier wordt de financiële kloof tussen werkenden en niet-werkenden groter. “Politici rollen al jaren over elkaar om zoiets voor elkaar te krijgen. Dit is een zichtbare manier om dat te doen. Werkenden zullen meer centen overhouden als ze aan het werk gaan of promotie krijgen.”

De BBSZ zal in vier fases uitdoven: 2022, 2024, 2026 en 2028. De oefening kan vooral een gunstig effect hebben op de werkzaamheidsgraad, gelooft Baert. Die moet in 2030 federaal op 80 procent liggen.

Comeos: “We dreigen nog eens 20.000 jobs aan buurlanden te verliezen”

Dat de federale regering geen maatregelen heeft genomen om nachtwerk in de e-commerce mogelijk te maken, kan er bij handelsfederatie Comeos niet in. “We verloren de voorbije jaren al 20.000 jobs aan de buurlanden en daar dreigen er nog eens 20.000 bij te komen”, klinkt het.

In plaats van zelf een beslissing te nemen, schuift de regering de bal door naar de sociale partners. Maar daar verwacht Comeos niet veel van. “De bespreking via een ronde tafel met de sociale partners is een sof. Onderhandelen doen we al tien jaar zonder resultaat. De tijd van praten is voorbij, de maatregelen moeten nu komen”, vindt topman Dominique Michel.

Voka: “We blijven op onze honger zitten”

“We zien positieve en negatieve elementen in de arbeidsmarkthervormingen, maar blijven toch op onze honger zitten”, zegt Hans Maertens als gedelegeerd bestuurder van Voka. “Samengeteld zijn deze hervormingen onvoldoende om de werkzaamheidsgraad structureel te doen stijgen. Het is duidelijk dat de federale regering in een groot compromis een poging doet om een beetje rekening te houden met iedereen, maar finaal half werk aflevert en dat is bijzonder jammer.”

Met name de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag afwezigheid in grote bedrijven veroorzaakt misnoegen. “Voor Voka neemt men hiermee een sleutel weg om mogelijk misbruik aan te pakken”, aldus Maertens. “Laat elke werkgever de vrijheid om een beleid rond ziekteverzuim uit te stippelen.” De werkgeversorganisatie begrijpt ook niet dat er voor kmo’s dan wel een vrijstelling komt.

Ook het beleid rond de e-commerce schiet in het verkeerde keelgat. “Voka was vragende partij om de regelgeving rond nachtarbeid te versoepelen. We missen al jarenlang de trein van de e-commerce door te rigide regels. Het is een gemiste kans dat de federale regering dit dossier op de lange baan schuift.”

Positief zijn volgens Maertens dan weer de maatregelen rond de activering van werklozen en de arbeidsmobiliteit tussen de regio’s. Ook het afbouwen van de bijzondere bijdrage in de sociale zekerheid stemt Voka tevreden.

VBO: “Gemengde gevoelens”

Het begrotingsakkoord leidt tot “gemengde gevoelens” bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). De werkgeversorganisatie is tevreden over de de activering van het ontslagrecht, maar reageert misnoegd op het recht van werknemers op vijf individuele opleidingsdagen. “Dit maakt van vorming een pure mathematische oefening die indruist tegen de sectorale autonomie. De eenheidsworstregeling in verband met telewerk gaat bovendien voorbij aan de realiteit op het terrein.”

De invoering van een energienorm, waarbij de energieprijzen niet meer kunnen stijgen dan in de buurlanden, krijgt wel de goedkeuring. “De huidige en toekomstige bijdragen en toeslagen worden omgezet in accijnzen zonder te raken aan de bestaande heffingen voor alle actoren. Dat is voor het VBO een essentieel punt”, benadrukt de organisatie.

“De Vivaldi-regering heeft de coronacrisis bijzonder efficiënt aangepakt. Het herstel van onze economie is volop aan de gang zonder een lawine aan faillissementen. Dit helpt het herstel van de begroting”, aldus CEO Pieter Timmermans.

“Maar de symfonie op het vlak van de arbeidsmarkt is op enkele noten na onvoltooid. De minimumpensioenen optrekken naar 1.500 euro per maand was eenvoudig. De financiering ervan via een werkzaamheidsgraad van 80 procent is onzeker. Enkel de maatregelen inzake e-commerce en avond- en nachtwerk zullen immers effectief vruchten afwerpen. Die zijn helaas doorgeschoven naar een rondetafel, met een onzekere afloop.”

