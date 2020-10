Proximus-werknemers krijgen recht om buiten werkuren offline te gaan

EU mag voor bijna 4 miljard dollar invoerhef­fin­gen opleggen aan Amerikaan­se producten

13 oktober De Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft zoals verwacht de Europese Unie de toestemming gegeven om importheffingen in te voeren op producten uit de Verenigde Staten. Het gaat om een nieuwe stap in het al meer dan 15 jaar oude conflict tussen de EU en de VS over staatssteun aan de vliegtuigbouwers Airbus en Boeing.