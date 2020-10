Proximus overweegt vertrek uit hoofdkantoor: “Telewerk wordt de norm”

ZOVEEL VERDIEN IK. ZOVEEL VERDIEN IK. Ninke en Haytim maakten hun grote droom waar en gingen een jaar op wereldreis: “Extreem hard voor gewerkt en gespaard”

25 oktober Redacteur Inge Stiers vraagt elke week aan enkele Vlamingen hoeveel ze verdienen. Deze week: Ninke Paeleman (30) en Haythim Aouf (35) uit Leuven. Een woonhypotheek of kinderen hebben ze (nog) niet, heel hun leven stond tot nu toe in het teken van één grote droom: een wereldreis maken. En die hebben ze ondertussen gerealiseerd. “Van juli 2019 tot vorige zomer hebben we non-stop gereisd”, zeggen ze. “Daardoor is ons spaargeld wel helemaal op, want per persoon mag je toch rekenen op een budget tussen 25 à 35.000 euro.”