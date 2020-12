Proximus neemt Mobile Vikings over van DPG Media

“Werkgevers moeten de internet­ver­bin­ding van hun thuiswer­kers betalen, dat is voor ons een absoluut minimum”

10 december Nu we massaal aanhoudend telewerken lijkt regelgeving stilaan nodig. Vakbonden en werkgevers onderhandelen hierover in de Nationale Arbeidsraad. Heikel punt zijn de kosten verbonden aan het thuiswerken. “De werkgevers de internetverbinding laten betalen is voor ons een absoluut minimum”, zei ACV-onderhandelaar Stijn Gryp op Radio 1.