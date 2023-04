Proximus-management vragende partij om deel van verloning in aandelen uitbetaald te krijgen

EU wil betere bescher­ming bij ‘gevoelige’ investerin­gen in China

De Europese Commissie komt de komende maanden met voorstellen over Europese investeringen in ‘gevoelige technologieën’ in andere landen, zoals China. Die zullen onderdeel worden van een nieuwe economische veiligheidsstrategie, zei voorzitter Ursula von der Leyen tijdens een debat over de relatie tussen de EU en China in het Europees Parlement in Straatsburg.