Proximus koopt Mobile Vikings van DPG Media: “Regelgeving niet gunstig genoeg om zelf door te gaan”

Vervaet zetelt vandaag in een panel op het door de VRT georganiseerde festival Media en Culture Fast Forward. In de marge daarvan beantwoordde hij vragen over het telecomnieuws van de dag: Proximus heeft een akkoord gesloten om Mobile Vikings over te nemen van DPG.

Groothandelstarieven

130 miljoen euro

De deal is 130 miljoen euro waard. Vervaet zegt “heel tevreden” te zijn over dat bedrag. “Er waren verschillende geïnteresseerden”, luidt het.

De telecomgroep zegt dankzij de overname “een marktsegment te kunnen aanspreken dat complementair is aan de doelgroepen van Scarlet en Proximus. Proximus kan zo zijn positionering op de residentiële markt via verschillende merken optimaliseren”, luidt het.

Jongeren

Het in Hasselt gevestigde Mobile Vikings, opgericht in 2007, is vooral bij jongeren populair. Het is een zogenoemde MVNO (mobile virtual network operator), een telecomoperator die geen eigen netwerk heeft, maar dat huurt bij een andere speler. Mobile Vikings doet dat voorlopig nog bij Orange, maar het zal in de toekomst uiteraard overschakelen op het Proximus-netwerk.