Proximus-CEO reageert voor het eerst op komst Roemeense operator naar ons land: “Niet beste resultaat voor de sector”

Telecomoperator Proximus heeft de kaap van één miljoen glasvezelaansluitingen gerond. Dat vierde CEO Guillaume Boutin maandag in aanwezigheid van eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) in het Atomium, dat tijdens de persconferentie live op het fibernet werd aangesloten.

Met het glasvezelnetwerk - of fibernet - wil Proximus zo snel mogelijk supersnel internet bij elke Belg brengen. Sinds 2016 is het bezig met de uitrol ervan, maar vorig jaar zette het een echte versnelling in. Op dit moment heeft het met fiber een dekking van 17 procent van de Belgische bedrijven en gezinnen. Dat moet tegen het einde van het jaar 22 procent zijn en tegen 2028 een dekking van 70 procent. Goed voor een nieuwe aansluiting elke 15 seconden en een kostenplaatje van 5 miljard euro. In april rapporteerde Proximus 170.000 klanten die al gebruikmaken van de nieuwe glasvezel. Al is het netwerk ook open voor andere operatoren.

Toch werd Boutin voornamelijk bevraagd naar de komst van het Roemeense DIGI, dat vorige week samen met Citymesh een deel van het 5G-spectrum in ons land wist te bemachtigen. Tot nu toe had Proximus met een ‘geen commentaar’ gereageerd. “Het is niet het beste resultaat voor de sector”, zegt Boutin. “We hebben meer investeringen nodig in het netwerk - zoals wij doen met fiber. Dat is goed voor het land en voor de economie. Wat mij betreft moet de focus op investeringsvriendelijk beleid liggen, eerder dan op het tegenovergestelde. Maar we zijn niet ongerust. We hebben ons hier al lang op voorbereid en hebben geen schrik van concurrentie.”

Wat Boutin verwacht van de nieuwe speler in de markt? “Dat is een vraag voor DIGI. Maar als je ziet hoe ze zich in andere landen profileren (DIGI is als mobiele operator actief in Roemenië, Italië, Spanje en binnenkort ook Portugal, red.), dan is het duidelijk dat ze zich niet op het premiumsegment richten. Wij focussen op onszelf. En ik ben ervan overtuigd dat we de juiste strategie hebben. Met het investeringspad dat we bewandelen, met de uitrol van fiber en 5G, verzekeren we ons van de beste netwerkkwaliteit. Dat zal onze klanten tevreden stellen en zorgen dat ze blijven. We zijn niet ongerust, heten DIGI welkom in ons land en zullen een goede, interessante en faire concurrentiestrijd aangaan.”

Volledig scherm Voorzitter van de raad van bestuur van Proximus, Stefaan De Clerck, minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen), premier Alexander De Croo (Open Vld), Proximus-CEO Guillaume Boutin en Brussels burgemeester Philippe Close (PS). © BELGA