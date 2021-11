Protest tegen vroeger sluitingsuur voor Nederlandse horeca: verschillende cafés weigeren te sluiten, politie moet ingrijpen in Leeuwarden

NieuwsIn Nederland lijken de meeste horeca-ondernemers zich te houden aan de opgelegde sluitingstijd van 20 uur. Maar hier en daar is er protest. In Breda waren veel zaken nog geopend na het opgelegde sluitingsuur. In Leeuwarden moest de oproerpolitie optreden om een groep mensen te verdrijven.

Veel ondernemers zijn woest om het feit dat de Nederlandse regering heeft besloten dat horecazaken hun deuren vanaf 20 uur vanavond moeten sluiten. Vele dreigden vandaag al met het openhouden van hun zaak. Een aantal voegde de daad bij het woord. Dat gebeurt onder meer in Alkmaar en Breda.

Vuurwerk in Leeuwarden

In de stad Leeuwarden moest de politie ingrijpen om een grote groep mensen te verdrijven die weigerden te vertrekken. Toen de cafés sloten, verzamelden honderden zingende en feestende mensen zich voor het gerechtsgebouw op het Zaailand. De mensen hielden geen 1,5 meter afstand. Ook staken ze zwaar vuurwerk af.

Er zijn enkele mensen aangehouden, maar een woordvoerster van de politie kon nog niet zeggen hoeveel.

Eerder hadden horeca-ondernemers in Leeuwarden aangegeven de deuren niet te zullen sluiten om 20 uur. Maar na een gesprek tussen de burgemeester van Leeuwarden en de horecawoordvoerder is besloten dat de cafés toch dichtgingen om die tijd. De horeca-ondernemers die open zouden blijven, riskeerden een dwangsom van 10.000 euro.

Tot middernacht open in Breda

De cafés in Breda houden zich zaterdagavond niet aan de verscherpte coronamaatregelen. Veel cafés zijn nog steeds ‘gewoon’ geopend en zullen dat tot middernacht ook blijven. Er is sprake van grote drukte en volle terrassen met de biertap wagenwijd open. Alleen op de Grote Markt is het rustiger. In het straatbeeld in de binnenstad van Breda waren nauwelijks ordehandhavers of politie te zien.

Daar staat tegenover dat in Maastricht, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Leeuwarden en Groningen de meeste horecaondernemers zich wel aan de tijdelijke regels onder de milde lockdown houden. In de populaire uitgaansgebieden van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is het inmiddels steeds rustiger. Handhavers en politiemensen houden de boel in de gaten en rond acht uur sloten de meeste kroegen hun deuren. Ook in de Haagse horeca was het na acht uur afgelopen en droop het uitgaanspubliek af.

“De pot is leeg”

Volgens horecaondernemer Johan de Vos van de Bredase afdeling van Koninklijk Horeca Nederland (KHN) valt het beleid niet uit te leggen. Hij is naar eigen zeggen niet doof en blind voor de problemen in de zorg. Maar tijdens de persconferentie gisteren werd er volgens hem bijna met geen woord gerept over de problemen daar, maar ging het vooral weer over de beperkingen voor de horeca.

Vrijdag kondigde Nederlands premier Rutte deze nieuwe maatregelen aan:

De Vos wijst ook op eerdere beloftes die gedaan werden. “Op 1 november zouden we van de maatregelen af zijn. Als ondernemer neem je weer mensen aan, breng je je voorraad op orde en dan krijg je dit.” Het gebrek aan duidelijkheid over steun in de sector voelt ook aan als een doorn in het oog.

Dennis Kaatman, een kroegbaas in Zwolle, wijst eveneens op die tekortkoming in het beleid. “Hoe kun je ons dichtgooien als er nog niets bekend is over compensatie? We snappen dat er wat moet gebeuren om de coronacijfers omlaag te krijgen. Maar dit is niet de manier. De pot is leeg.”

Ook Kaatman zegt “net weer een beetje op stoom” te zijn. Hij vreest ook voor de inkomens van de medewerkers, die nu weer onzeker geworden zijn. “Veel personeelsleden zijn student en dus afhankelijk van het loon.”

