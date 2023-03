Protest bij Delhaize blijft duren: “Bewogen vergadering” met vakbonden en directie na amper 15 minuten al afgelopen

Toch geen economi­sche groei in eurozone in vierde kwartaal

De economie van de eurozone is in het vierde kwartaal van 2022 toch niet gegroeid ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Volgens een definitief cijfer van het Europese statistiekbureau Eurostat was sprake van stagnatie, terwijl eerder een plusje van 0,1 procent werd gemeld. In het derde kwartaal ging de economie van het eurogebied met een herziene 0,4 procent vooruit. Dat is iets meer dan de 0,3 procent van de vorige raming.