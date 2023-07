PROMOJAGERS SUPERTIP. “Klein maar smaakvol": hier koop je mosselen aan spotprijsje

De Grote Peiling. 3 op de 4 koopt vaker witte producten

De inflatie voor voeding blijft duidelijk voelbaar in onze portemonnee. Liefst 95 procent van de Belgen zegt dat zijn of haar winkelkar duurder is geworden, zo blijkt uit De Grote Peiling die al voor de tweede keer naar onze winkelintenties polst. In Brussel gaat het om 89 procent. 3 op de 4 geeft ook aan vaker witte producten, de goedkoopste groep huismerken, te kopen om de prijs te dempen.