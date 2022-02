Projectontwikkelaar zoekt groei via hockeywereld

Projectontwikkelaar ION uit Waregem wordt hoofd- en naamsponsor van de Belgische nationale hockeycompetitie. Wanneer die aanstaande zondag hervat, zal dat dus als de ION Hockey League verdergaan. “De televisiedeals zijn zeer interessant voor ons merk, maar we zijn er niet louter om met onze naam in beeld te komen”, verzekert co-CEO Kristof Vanfleteren van ION.

De projectontwikkelaar met een ontwikkelingsportefeuille van meer dan 1,8 miljard euro ziet in de sponsoring - zelf spreekt het over een “partnership met de hockeycommunity” - een investering die ook moet renderen. De samenwerking moet resulteren in een win-winsituatie waarin alle partners elkaar sterker maken. De sport kan verder professionaliseren, ION kan z’n netwerk zeer gericht verstevigen en duurzame relaties uitbouwen.

“Hockey is een familiesport met een sterk generatie-DNA”, zegt Davy Demuynck, CEO van het bedrijf dat pas 11 jaar geleden werd opgericht. “In veel van onze projecten vinden we datzelfde generatieproces terug, waarbij investeerders nadenken over hun gezin en hun toekomst. Wat natuurlijk ook speelt: samen met het succes van de Red Lions groeit hockey op het nationale en internationale toneel, net als ION.”

Quote De inspannin­gen zullen ertoe bijdragen dat de clubs meer talent kunnen aantrekken, ook ION wil zijn partner­ship inzetten bij de heersende war for talent Kristof Vanfleteren, co-CEO ION

“De gegenereerde return on investment wordt daarbij geen nattevingerwerk, maar zal jaarlijks vakkundig worden gemeten door onafhankelijke bureaus”, aldus de co-CEO Vanfleteren.

Man of the Match

Naast de financiële inbreng — een bedrag wordt niet bekendgemaakt — werkt ION ook mee aan de digitale ondersteuning van de competitie en aan een nieuwe website voor de hockey league. De hele beleving voor de fans wordt naar een hoger niveau getild en na elke wedstrijd zal een ION Man of the Match worden gekozen. Hoogtepunt wordt de ION Hockey Finals, waarop de projectontwikkelaar klanten en medewerkers zal verwelkomen.

Alle inspanningen zullen ertoe bijdragen dat de clubs meer talent kunnen aantrekken. Maar ook ION ziet het partnership als een wapen in de heersende war for talent. “Talent is erg belangrijk voor ons bedrijf. We hopen dat deze samenwerking een positief beeld zal geven van onze wervingsinspanningen en kan overtuigen om bij ons aan de slag te gaan.”