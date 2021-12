Proces over 57 miljard dollar ontrafelt mysterie uitvinder bitcoin niet, of toch wél?

Showbizz De speurtocht naar Satoshi Nakamoto, de geestelij­ke vader van de Bitcoin

Iedereen wil een stuk van de taart, vandaar dat investeren in en speculeren op Bitcoin steeds populairder wordt. Vraag is hoelang dit nog zal duren, want overheden willen cryptovaluta aan banden leggen en volgens sommigen is Bitcoin trouwens niet meer dan een piramidespel, dat vroeg of laat moet crashen. Van de schepper van het Bitcoin-fenomeen moet men alleszins geen antwoord verwachten. Die laat al jaren niets meer van zich horen. En wat nog mysterieuzer is: niemand weet wie dat is.

18 april