Primark wil af van vervuilende wegwerpmode: kleding moet 30 in plaats van 5 keer wassen meegaan

Greenpeace blaast 50 kaarsjes uit: “Greenpeace heeft een gezicht als Greta nodig”

6:44 Vandaag blaast Greenpeace exact 50 kaarsjes uit, maar dat zal toch met een stokkende adem gebeuren. Net nu het klimaatprobleem alomtegenwoordig is, lijkt de klimaatorganisatie zelf wat weggedeemsterd. Waar is de tijd dat elke tiener hier rondliep met ‘This body is in danger’ of ‘No time to waste’ op de borst? “Greenpeace is intussen zelf een deel van het establishment geworden en kan een verjongingskuur best gebruiken", meent imagospecialist Fons Van Dyck (VUB).