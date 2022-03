Prijzen van gas en olie op recordniveau’s, beurzen gaan fors omlaag

De Europese en de Aziatische beurzen zijn vanochtend met stevige verliezen aan de nieuwe week gestart. De Europese gasprijs breekt dan weer door de grens van 300 euro per megawattuur. Ook de prijs van olie stijgt fors, naar het hoogste niveau sinds 2008. De vrees voor tekorten op de energiemarkten neemt alleen maar toe. Beleggers lijken te vluchten in goud. De prijs van het edelmetaal is gestegen naar zijn hoogste niveau sinds september 2020.

De beurzen gaan fors omlaag. Onzekerheid over de economische impact van de oorlog in Oekraïne blijft wegen op het sentiment, met als nieuwste element berichten dat de Verenigde Staten overwegen Russische olie en gas te boycotten.

In Brussel noteerde de sterindex Bel20 enkele minuten na opening van de beurs met een verlies van zowat 2,5 procent, waarmee hij duidelijk onder de 3.700 punten dook. Het verlies diepte al snel uit tot meer dan 3,5 procent. Tijdens de vorige week had de Bel20 in totaal meer dan 7 procent verloren, om voor het eerst in een jaar onder de 3.800 punten te sluiten.

Ook elders in Europa openden de beurzen in de min: Frankfurt startte met een verlies van 3,67 procent, Parijs dook 2,88 procent lager en Milaan 2,45 procent. In Londen bleef het verlies beperkt tot 1 procent in de eerste handelsminuten.

Eerder waren al de Aziatische beurzen in het rood gesloten. Op de beurs van Tokio verloor de sterindex Nikkei maandag bijna 3 procent. Dat is het laagste niveau sinds eind 2020. De breed samengestelde Topix-index ging 2,76 procent lager tot 1.794,03 punten.

De beurzen staan op verlies tegen de achtergrond van de Russische inval in Oekraïne en stijgende olieprijzen. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken had op CNN bovendien mogelijke bijkomende westerse sancties tegen Rusland in het vooruitzicht gesteld, die de olie-export van Moskou zouden kunnen viseren. Hij had het over “een erg actieve discussie” met “onze Europese partners”.

Gasprijs op nieuw record

De Europese gasprijs is maandagochtend dan weer door de grens van 300 euro per megawattuur gebroken. Dat is een record. De vrees voor tekorten op de energiemarkten neemt alleen maar toe. Dat de VS overwegen om een ban op de uitvoer van Russische olie- en ernergieproducten in te voeren, zorgt ervoor dat de prijs van zowel olie als aardgas vandaag fors stijgt.

De Europese gasprijs was vorige week al verdubbeld na de Russische inval in Oekraïne en de Westerse sancties als gevolg daarvan.

Olieprijzen op hoogste niveau sinds 2008

Als gevolg daarvan stijgen de olieprijzen tot het hoogste niveau sinds 2008. Rond middernacht Belgische tijd flirtte de prijs van een vat ruwe olie van de Noordzeesoort Brent met de grens van 140 euro. Die komt daarmee almaar dichter in de buurt van het record van 147,5 euro van juli 2008.

De prijs van een vat olie van de Amerikaanse soort West Texas Intermediate (WTI) steeg voor het eerst sinds 2008 boven de 130 dollar per vat. Nadien zakte de prijs weer een beetje, tot 126 dollar per vat (+9 procent).

Goudprijs voorbij de 2.000 dollar

De goudprijs heeft maandagochtend in de Aziatische handel de kaap van 2.000 dollar gerond. De waarde van het edelmetaal piekte op 2.000,86 dollar voor een ounce.

Het gaat om de hoogste goudprijs sinds september 2020. Beleggers zien het edelmetaal tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne als een veilige haven.

Ook tarweprijzen lopen op

Ook de tarweprijzen lopen verder op als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Door de oorlog ligt de uitvoer van graan uit het belegerde land stil, maar ook uit Rusland. Ook kunnen boeren in Oekraïne niet het land op om nieuwe teelten op te zetten, wat ook zal bijdragen aan de tekorten op termijn en daarmee tot hogere prijzen. Dit zal doorwerken in de prijzen die consumenten betalen voor brood, pizza, pasta en andere graanproducten.

Oekraïne en Rusland zijn goed voor meer dan een kwart van de tarwe-export van de wereld. Door de aanhoudende gevechten zijn onder andere havens gesloten waardoor het vervoer stil is komen te liggen en de logistiek in de war is geschopt. De oorlog vormt ook een bedreiging voor het aanplanten van tarwe dit jaar in Oekraïne, omdat boeren bij de gevechten betrokken kunnen raken. De tekorten zullen waarschijnlijk overslaan naar het volgende seizoen, of mogelijk zelfs nog langer.

Op de termijnhandel steeg de prijs van tarwe met circa 7 procent. Daarmee gingen de prijzen verder omhoog, terwijl de tarweprijs vorige week al met 41 procent was gestegen. Dat betekende de hoogste prijsstijging in één week in ruim zestig jaar.

De tarweprijzen staan op hun hoogste niveau sinds de voedselcrisis van 2008. Volgens de Verenigde Naties staan de voedselprijzen al op een historisch hoogtepunt en zullen de prijzen nog verder stijgen. Daardoor zullen de problemen van importeurs nog groter worden en nog meer mensen zullen honger lijden.