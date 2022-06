Prijzen stijgen dit jaar met gemiddeld 8,1 procent: Planbureau ziet nauwelijks ruimte voor echte loonsverhoging tot 2025

Von der Leyen in Israël om te praten over aardgasle­ve­rin­gen voor Europa

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is samen met de Italiaanse premier Mario Draghi in Israël om te praten over leveringen van Israëlisch aardgas aan Europa. Door meer gas uit Israël te halen wil de Europese Unie de afhankelijkheid van Russische gasleveringen vanwege de oorlog in Oekraïne tegengaan.

14 juni