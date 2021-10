Prijzen stegen voorbije 13 jaar nog nooit zo snel: inflatie naar recordcijfer

Tesla gaat techbedrij­ven achterna en is nu duizend miljard dollar waard

25 oktober Het aandeel van Tesla is maandag zo hard gestegen op de beurs dat het bedrijf nu meer dan 1 biljoen dollar waard is. Dat is duizend miljard dollar en komt omgerekend neer op zowat 860 miljard euro. Tesla is pas het vijfde Amerikaanse bedrijf dat die mijlpaal slecht.