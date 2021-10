Prijzen in industrie eurozone lopen verder op

Na vaccins wil Spanje ook gezamenlij­ke Europese aankoop van gas

1 oktober De Spaanse premier Pedro Sanchez bepleit Europese "groepsaankopen" als reactie op de forse prijsstijgingen op de gasmarkten. "De gezamenlijke aankoop van vaccins heeft goed gewerkt. Waarom versterken we dan niet onze onderhandelingsmacht door samen gas te kopen en een strategische reserve aan te leggen?", zo stelde Sanchez vrijdag voor op een economisch forum in Pontevedra, waar ook zijn Portugese ambtgenoot Antonio Costa present was.