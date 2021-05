Prijzen grondstoffen stijgen keihard, mogelijk nieuwe 'supercyclus' op komst

Federale overheid gaat buitenland­se investerin­gen in ons land screenen

30 april De overheid gaat buitenlandse investeringen in belangrijke bedrijven in ons land screenen op mogelijke veiligheidsrisico's. Dat kondigt minister van Justitie Vincent Van ­Quickenborne (Open Vld) vandaag aan in De Tijd en L'Echo.