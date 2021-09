Prijs Brentolie op hoogste niveau sinds 2018

De prijs van een vat Brentolie van 159 liter, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, Afrika en Europa, bedroeg rond de middag in Singapore 80,19 dollar, een stijging met 0,8 procent. Eerder op de dag steeg de prijs tot 80,35 dollar. Amerikaanse West Texas Intermediate kost 76,10 euro per vat, een stijging met 0,9 procent.

De vaccinatiecampagnes tegen het coronavirus en de versoepeling van de maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de vraag naar olie enorm gestegen is. In Europa stijgen de gasprijzen bovendien sterk: maandag steeg de Nederlandse TTF-Future, een referentieprijs voor aardgas, met 10 procent, mede door de vrees voor een strenge winter.

De vraag naar ruwe olie zou kunnen stijgen met 500.000 vaten per dag door de hoge gasprijzen, aldus analist van de Commonwealth Bank of Australia Vivek Dhar. Daardoor zou de markt nog krapper worden, zeker omdat de olieproducerende landen (OPEC) hun productie maar mondjesmaat opnieuw verhogen na een sterke daling na de uitbraak van de coronapandemie. De OPEC maakt later vandaag zijn World Oil Outlook bekend, met zijn verwachtingen over de wereldwijde olievraag.