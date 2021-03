Populariteit loopbaancheques in vrije val: “Mensen stellen loopbaanzorg uit”

"Thuiswerk stimuleren zodat het ook voor andere doelstel­lin­gen kan worden ingezet”

8:45 Thuiswerk kan ingezet worden voor verschillende doeleinden en moet dan ook blijvend gestimuleerd worden. Dat zegt de topman van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDEWE) Lode Godderis in een gesprek met Belga naar aanleiding van één jaar thuiswerken door corona. Als we meer thuiswerken is er bijvoorbeeld minder file en minder vervuiling en thuiswerk zou ook een oplossing kunnen bieden voor mensen die een gezondheidsprobleem hebben maar toch willen werken.