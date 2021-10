Poolse premier waarschuwt Europa: “Stop met een pistool tegen ons hoofd te houden”

Bpost wil activitei­ten rond pakjes en brieven­post fuseren in België

18 oktober Dirk Tirez, de nieuwe CEO van bpost, heeft beslist om in België de activiteiten van pakjes en e-commerce - grotendeels ondergebracht in de divisie Parcels&Logistics - samen te voegen met de activiteit brievenpost - gegroepeerd in de afdeling Mail&Retail. Dat schrijft Le Soir. Bij bpost wil men het nieuws niet bevestigen of ontkennen.