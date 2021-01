Politica Meyrem Almaci (44) laat in haar portemonnee kijken: “Hoe moeilijk je het zelf ook hebt, er is áltijd wel iets om te delen”

Ondernemer Willy Naessens (81) laat in zijn portemon­nee kijken: “Tot mijn 42ste had ik nul euro spaargeld”

22 december Ondernemer Willy Naessens (81) - die je nog kent van ‘The Sky is the Limit’ - verdient zijn brood vooral met industrie- en zwembadenbouw. In onze rubriek Centen en percenten legt hij uit hoe hij met geld omgaat en waar hij in investeert. “Ik heb ook privé wat vastgoed, maar niet overdreven.”