Pfizer verwacht dit jaar 33,5 miljard dollar omzet te halen uit coronavaccin

Pfizer verwacht dit jaar een omzet te halen van 33,5 miljard dollar, omgerekend zo'n 28,4 miljard euro, uit de verkoop van zijn vaccin tegen Covid-19, dat het samen met het Duitse BioNTech heeft ontwikkeld. Dat is fors meer dan de 26 miljard dollar die de groep in mei nog naar voren schoof. De Amerikaanse farmareus trok ook de omzet- en winstverwachting voor dit jaar op. Dat blijkt uit de voorstelling van de kwartaalcijfers.

Wereldwijd leverde de groep al meer dan een miljard vaccindoses af, verklaarde topman Albert Bourla in de mededeling. In de eerste zes maanden van dit jaar bracht de verkoop van het coronavaccin 11,3 miljard dollar op. En de verkoopcijfers zullen mogelijk nog harder stijgen aangezien Pfizer/BioNTech aanstuurt op een derde dosis van zijn vaccin om het nog doeltreffender te maken, nu de zeer besmettelijke deltavariant het aantal besmettingen in veel landen fors de hoogte in jaagt.

De alliantie had het begin juli over bemoedigende resultaten van de lopende proeven voor een derde dosis van het huidige vaccin en verklaarde toen in de VS en in de EU een goedkeuring te zullen aanvragen voor het toedienen van zo’n derde prik. Die derde dosis zou ongeveer zes maanden na de tweede vaccinatie moeten volgen.

In het tweede kwartaal hebben de vaccinatiecampagnes, waarin het Comirnaty-vaccin van het duo Pfizer/BioNTech een belangrijke rol speelt, de groei van de farmagigant sterk gestimuleerd: de kwartaalomzet verdubbelde bijna tot 18,9 miljard dollar en onder de streep verdiende Pfizer bijna 5,6 miljard dollar, een stijging met ongeveer 60 procent.

Over heel 2021 gaat Pfizer uit van een stijging van de jaaromzet tot 78 à 80 miljard dollar, tegenover de eerder voorspelde 70,5 à 72,5 miljard dollar, en van een winst per aandeel tussen 3,95 en 4,05 dollar in plaats van 3,55 tot 3,65 dollar.

In heel veel landen is het Pfizer/BioNTech het meest gebruikte coronavaccin. In België werden er al 9,8 miljoen dosissen van toegediend, bijna drie kwart van het totaal. Het aantal geleverde dosissen ligt boven de tien miljoen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.