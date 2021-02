Pfizer verwacht 15 miljard dollar omzet uit coronavaccins dit jaar

Gebroken flacons, verkeerde doseringen en gemors met spuitjes: duizenden vaccins gingen al verloren

17:15 Niet ieder coronavaccin dat de voorbije weken aan België geleverd werd, is in de arm van een burger gespoten. Door menselijke foutjes en problemen bij de opslag of het transport werden duizenden vaccins verspild. De overheid erkent het probleem. “We proberen dat verlies zo beperkt mogelijk te houden.”