Pfizer geeft Belgische export miljardenboost

In de productievestiging in het Antwerpse Puurs-Sint-Amands gaan maandelijks meer dan 100 miljoen dosissen van het coronavaccin de deur uit. Over de precieze impact van die activiteit wil Pfizer weinig kwijt, maar de maandelijkse exportstatistieken die de Nationale Bank verzamelt, geven een inzicht. In de eerste vier maanden van dit jaar exporteerde ons land voor 3,8 miljard euro coronavaccins. De totale Belgische export in 2019, voor corona, was goed voor 278 miljard euro.