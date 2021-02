Pfizer gaat gigantisch vooruit door verkoop vaccins en verwacht dit jaar 4 miljard dollar winst

Belgische economie krimpt ruim 6 procent in coronajaar 2020

29 januari De Belgische economie is in het vierde kwartaal van 2020 met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat leert een eerste raming van de Nationale Bank. Meteen is er ook een eerste cijfer voor heel het ‘coronajaar’ 2020: het bruto nationaal product (bbp) daalde met 6,2 procent. In het derde kwartaal lag de dubbelcijferige ‘herstelgroei’ volgens de nieuwste cijfers nog hoger dan eerst gedacht.