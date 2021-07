‘Petroleumoorlog’ omdat Emiraten niet meer naar Saoedi's willen luisteren: gaan we dat aan de pomp voelen?

De olieprijzen zitten in de lift nu de wereldeconomie herstelt van de coronacrisis en de vraag dus weer gevoelig toeneemt. Omdat de prijs in de VS in april van vorig jaar zelfs even onder nul dook, besloot de OPEC+ (de groep van 13 traditionele exporteurs, aangevuld met Rusland en nog negen andere landen) toen tot een recordvermindering van de productie. Maar om de heropleving nu niet te fnuiken, moet die productie nu dus dringend weer omhoog.