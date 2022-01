Personeel valt uit door omikron: vakbonden en werkgevers krijgen nog tot vrijdag om akkoord over extra flexibiliteit te bereiken

De federale regering geeft de vakbonden en werkgevers tot vrijdag de tijd om tot een akkoord te komen over extra flexibiliteit om een eventuele personeelsuitval wegens de omikronvariant van het coronavirus op te vangen. De sociale partners waren eerder deze week zonder akkoord uit elkaar gegaan. Dat is bevestigd aan persagentschap Belga.

Vakbonden en werkgevers onderhandelden binnen de Groep van Tien over een pakket maatregelen om te kunnen reageren als er te veel werknemers in een ondernemingen afwezig zouden zijn wegens ziekte of quarantaine. De werkgevers drongen onder meer aan op soepelere overuren voor werknemers en de mogelijkheid om extra personeel aan te trekken (bijvoorbeeld jobstudenten, interimpersoneel en ook gepensioneerden). Bij de vakbonden bestaat de vrees dat de extra flexibiliteit structureel zou worden. Maandag gingen de sociale partners zonder akkoord uit elkaar.

Het kernkabinet besprak nu het dossier. Daar werd beslist de Groep van Tien tot vrijdag de tijd te geven om alsnog tot een akkoord te komen. De regering stelt duidelijk dat het gaat om tijdelijke maatregelen. Bovendien zit de omikronvariant mogelijk ongeveer aan haar piek en zal het misschien helemaal niet nodig zijn om maatregelen effectief te activeren.

Tool

Er is tussen de sociale partners ook discussie of de maatregelen algemeen moeten gelden of per sector. Om een en ander te kaderen is aan verschillende diensten gevraagd om een tool op te zetten waarmee de personeelsuitval in de verschillende sectoren kan worden ingeschat.

De Vlaamse ondernemersorganisatie Voka schat dat gemiddeld 6 procent van de medewerkers in een onderneming afwezig is door een coronabesmetting of een quarantaine. In normale periodes is dat ongeveer 2 procent. Voka pleitte voor een ‘nood-kb’ dat bedrijven de nodige flexibiliteit moet geven om acute personeelsuitval op te vangen.