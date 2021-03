Personeel ING mag 50 procent thuis blijven werken: ook na pandemie en zelfs vanuit buitenland

Belgische economie kromp in 2020 met 6,3 procent: “Sterkste daling sinds WO II”

1 maart De Belgische economie is in de laatste drie maanden van vorig jaar dan toch niet gegroeid zoals gedacht, maar wel gekrompen. Dat blijkt uit een nieuwe raming van de Nationale Bank. Over het volledige jaar werd de economie 6,3 procent kleiner.