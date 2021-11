Personeel eist ontslag topman Activision Blizzard na beschuldigingen seksuele intimidatie

PORTRET. Wie is ‘PPDA’, de bekendste nieuwsle­zer van Frankrijk die beschul­digd wordt van tientallen aanrandin­gen en verkrach­tin­gen?

‘De Franse Harvey Weinstein.’ Zo wordt Patrick Poivre D’Arvor (74), of zoals hij in Frankrijk wordt genoemd: PPDA, omschreven. Al jaren is hij één van de bekendste journalisten en televisiepresentatoren in ons buurland. Nochtans regent het al een tijd klachten over zijn grensoverschrijdend gedrag, maar concrete bewijzen waren er nooit. Tot nu. Acht vrouwen getuigen in de Franse krant ‘Libération’ met naam en toenaam over hoe PPDA hen seksueel aanrandde en verkrachtte. Dit is het portret van de dominante manipulator die zijn macht gebruikte om seksueel roofdier te spelen.

10 november