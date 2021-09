Perrigo doet miljardenovername

Bestuursle­den luchthaven Charleroi trekken naar Venetië om te vergaderen: “Reis kostte netto maar duizend euro”

6 september De raad van bestuur van de luchthaven van Charleroi vond eind augustus in Venetië plaats in plaats van in Gosselies. De Waalse minister van Begroting en Financiën Jean-Luc Crucke (MR) verdedigt die beslissing nu. “De reis heeft de luchthaven netto maar een duizendtal euro gekost”, klonk het maandag in het Waals Parlement.