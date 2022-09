"Pensioensparen en multimedia populairste opties binnen cafetariaplan in 2022"

Pensioensparen (31,5 pct) en multimedia (30,3 pct) zijn de populairste opties die werknemers kiezen binnen hun cafetariaplan, een gepersonaliseerd loonpakket met extralegale voordelen dat bedrijven dezer dagen aanbieden. Dat is de conclusie van hr-dienstverlener Acerta na een analyse van de gegevens van 15.000 werknemers met een cafetariaplan in 2022.

Pensioensparen is en blijft de meest gekozen optie in het flexibele verloningssysteem: 31,5 procent van de cafetariaplan-keuzes gaat naar de derde pensioenpijler. Daarmee is pensioensparen de grootste stijger in vergelijking met vorig jaar, toen nog 22,1 procent van de werknemers ervoor koos. "De stijgende populariteit van het pensioensparen toont dat werknemers bewuster zijn beginnen denken aan hun toekomst. De coronacrisis heeft daar uiteraard een rol in gespeeld, maar ook de stijgende inflatie de afgelopen maanden draagt vermoedelijk bij tot de keuzes van werknemers", zegt Ellen Roelants van Acerta Consult.

De trend naar meer telewerk heeft dit jaar ook een duidelijke invloed op de keuzes die werknemers maken binnen hun cafetariaplan. Multimedia (30,3 pct tegenover 25,8 pct in 2021), waaronder internet, gsm, laptop en extra schermen, stijgen sterk in het lijstje met meest gekozen voordelen, terwijl extra vakantiedagen (12 pct) en mobiliteitsoplossingen (12,4 pct) net iets minder populair geworden zijn. "Thuiswerk zorgt ervoor dat meer mensen opteren voor voordelen als Internet, pc en/of smartphone", zo klinkt het.

De segmenten mobiliteitsoplossingen en vakantie boeten dit jaar dus aan populariteit in, zo blijkt uit de cijfers. 'Mobiliteit', waaronder de keuze voor fiets of (bedrijfs)wagen, daalde van 17,2 procent naar 12,4 procent. Het aankopen van extra vakantiedagen was goed voor 12 procent van de keuzes, tegenover 14,1 procent in 2021.

Toch geven die cijfers een licht vertekend beeld, aldus Acerta. "Als werknemers ervoor kiezen om een fiets of auto te financieren via het cafetariaplan, dan maken ze die keuze het jaar erna niet nog eens. Een leasefiets of -auto heb je namelijk voor meerdere jaren", aldus Roelants. De daling van het aantal extra vakantiedagen wordt dan weer gelinkt aan het toegenomen thuiswerk.

De grootste daler in het cafetariaplan dit jaar zijn de warrants, aandelenopties die werknemers het recht geven om aandelen van een bedrijf te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. De populariteit van aandelenopties binnen een cafetariaplan is dit jaar bijna gehalveerd, van 13 procent in 2021 naar 7 procent in 2022.