Pensioensparen, een win-winlening of dienstencheques kopen: onze geldexpert vertelt welke geldzaken je beter nog in orde brengt voor het jaareinde

Je studieja­ren afkopen voor een hoger pensioen: hoe werkt het en is het een goed idee?

9 november Heb jij hoger onderwijs gevolgd? Dan is de kans reëel dat je geen loopbaan van 45 jaar zal kunnen voorleggen als je met pensioen gaat. Dan heb je dus ook geen recht op een volledig pensioen. Er valt wel een mouw aan te passen: je kan ‘studiejaren afkopen’ en zo toch een volledig pensioen verwerven. Let wel op, want als je nog van het huidige, voordelige systeem wil profiteren, moet je je haasten: vanaf 1 december wordt het duurder. Onze financieel expert Paul D’Hoore verduidelijkt hoe de vork in de steel zit, hoe je zelf de berekening maakt voor jouw situatie en welke addertjes er onder het gras schuilen.