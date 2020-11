Pensioenen voor zelfstandigen omhoog

Wat al in het Vivaldi-regeerakkoord werd afgesproken, wordt nu ook door de regering-De Croo ten uitvoer gebracht. Vanaf 1 januari 2021 gaan de minimumpensioenen voor zelfstandigen met 2,65% omhoog. Tussen nu en het einde van de legislatuur in 2024, zullen de pensioenen blijven stijgen tot een totaal verschil van 11% (zie onderstaande afbeelding).

"Niet meer dan rechtvaardig gezien de moeilijkheden van hun werk", verklaart minister Clarinval de verhoging. Vanaf volgend jaar zullen de pensioenen van zelfstandigen ook stijgen met hetzelfde percentage als die van werknemers in loondienst. "Het belang daarvan is de laatste maanden nog duidelijker naar voren gekomen", aldus Clarinval.

Grote bekommernis

Werkgeversorganisatie Unizo reageert tevreden op de aankondiging. "Dit is natuurlijk een zeer goede zaak", zegt Filip Horemans. "Uit onze bevragingen naar het sociaal statuut bleken pensioenen altijd één van de voornaamste bekommernissen te zijn bij zelfstandigen. We hebben hier lang voor geijverd, maar dat het nu zover is, juichen we toe. Dit is een positief signaal." Ook het pensioen van zo'n 25.000 federale ambtenaren wordt verhoogd.