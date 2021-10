Paul Stoffels met pensioen bij Johnson & Johnson

De 59-jarige Stoffels geldt als een van de belangrijkste Belgen in de farmasector wereldwijd. Hij is sinds 2002 aan de slag bij de Amerikaanse farmagigant, en staat er aan het hoofd van alle onderzoek naar en ontwikkeling van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Dat was onder meer het geval voor het door Johnson & Johnson ontwikkelde coronavaccin.