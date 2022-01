Paul D’Hoore resoluut over cryptomunten: “Ik zou er niet in beleggen”

Nederland­se huizenprij­zen evenaren grootste stijging in ruim 40 jaar

De Nederlandse huizenprijzen lagen vorige maand ruim een vijfde hoger dan in november vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster is dat de sterkste toename in ruim twee decennia. Het gaat daarnaast om een evenaring van de grootste prijsstijging in meer dan veertig jaar.

22 december