Paul D’Hoore: “Als Poetin gaskraan naar Duitsland durfde dichtdraaien zou je nog heel ander spektakel gezien hebben”

“De blokkade naar Polen en Bulgarije is een strategie om de Europese eenheid te breken”, oordeelt D’Hoore. “Maar als het echt de bedoeling was om een land te treffen, dan had hij de gaskraan naar Duitsland moeten dichtdraaien. En dat kan ook, want er bestaat een rechtstreekse lijn - Nord Stream 1 - van Rusland naar Duitsland. Dan had je een heel ander spektakel gezien, maar dat durft hij niet. In mijn ogen is dit een strategisch maar tegelijk ook gevaarlijk spel dat veel onzekerheid veroorzaakt.”

De prijsstijging van het gas zullen we gelukkig niet in even grote mate in onze portefeuille voelen. “De prijs wordt gevormd op basis van de TTF, een gasbeurs”, legt D’Hoore uit. “Alle distributeurs van gas hebben lopende contracten en in principe komen ze daar mee rond. Maar veronderstel nu eens dat Engie voelt dat ze met de lopende contracten niet gaan toekomen in de maand mei, dan moeten ze ergens snel gas proberen te vinden. Dat vind je snel op zo’n beurs. Het kan volstaan dat één grote maatschappij die een tekort heeft daar gaat kopen om de prijs omhoog te jagen. Dat kan ook puur uit schrik of paniek gebeuren. Die 13 procent is dus wat daar verhandeld wordt en niet wat er in de wereld verhandeld wordt.”

Wat dan wel het effect op onze gasfactuur zal zijn? “Als pakweg Engie aan die prijzen moet aankopen, zal dat doorgerekend worden in de variabele contracten aan hun klanten. Op vaste contracten heeft dat geen invloed, maar er speelt natuurlijk wel een vorm van concurrentie. Als de prijzen in het algemeen stijgen, zal iedereen prijsverhogingen doorvoeren. De belangrijkste factor is echter de onzekerheid die dit teweegbrengt. Wij praten er nu ook weer over, dat zorgt voor onrust en stijgende prijzen op een langere termijn. In de voorbije week was de gasprijs aan het dalen, maar dat is nu natuurlijk helemaal om zeep”, besluit D’Hoore.