Paul D'Hoore over oproep tot banken om leningen voor energierenovaties te verschaffen: "Dat is commerce voor hen”

Tech WhatsApp test functie waarbij gebruikers boodschap­pen doen in app

WhatsApp laat Indiase gebruikers in de app boodschappen doen en deze afrekenen. De boodschappen kunnen besteld worden bij het de Indiase onlinewinkelketen JioMart. Of en wanneer de functie beschikbaar komt in andere landen, is nog niet bekend. Technologiewebsite ‘The Verge’ vermoedt van wel en schrijft dat Meta van WhatsApp een ‘super-app’ - de enige die je nodig hebt - wil maken naar het voorbeeld van de Chinese app WeChat.

30 augustus