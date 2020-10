“Parkings zijn nergens zo leeg als in Brussel”: corona en zachte mobiliteit houden auto's weg uit hoofdstad

Interparking is van plan om 1 op de 4 Belgische werknemers te laten gaan. Aanleiding is het wegblijven van auto's uit onze hoofdstad: in betaalparkings in hartje Brussel rijdt nog altijd de helft minder wagens onder de slagboom door. In de acht andere landen waar het bedrijf actief is, herstelde de trafiek wél, "dus grijpen we enkel in België in".